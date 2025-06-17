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17 червня 2025, 12:19

На Одещині поліцейські затримали іноземця, який за 8000 доларів переправляв чоловіків до Молдови

17 червня 2025, 12:19
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фото: Національна поліція
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Одеські поліцейські затримали іноземця, який сприяв незаконному переправленню українців за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За даними слідства, діючи у змові з невстановленою особою, яка підшукувала через месенджер військовозобов’язаних чоловіків, охочих покинути Україну, 27-річний іноземець перевозив їх на автомобілі до прикордонних населених пунктів Одещини.

Коштувала така "послуга" 8000 доларів.

Однак правоохоронці перервали оборудку, затримавши іноземця. Поліцейські в якості речових доказів вилучили в нього незаконно здобуті гроші, мобільні телефони з інформацією, що має інтерес для слідства, та автомобіль, на якому здійснювалось перевезення "клієнтів".

Організатору схему загрожує до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині затримали киянина, який заплатив 15 000 доларів за втечу з України.

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