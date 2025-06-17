На Одещині поліцейські затримали іноземця, який за 8000 доларів переправляв чоловіків до Молдови
Одеські поліцейські затримали іноземця, який сприяв незаконному переправленню українців за кордон
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
За даними слідства, діючи у змові з невстановленою особою, яка підшукувала через месенджер військовозобов’язаних чоловіків, охочих покинути Україну, 27-річний іноземець перевозив їх на автомобілі до прикордонних населених пунктів Одещини.
Коштувала така "послуга" 8000 доларів.
Однак правоохоронці перервали оборудку, затримавши іноземця. Поліцейські в якості речових доказів вилучили в нього незаконно здобуті гроші, мобільні телефони з інформацією, що має інтерес для слідства, та автомобіль, на якому здійснювалось перевезення "клієнтів".
Організатору схему загрожує до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Одещині затримали киянина, який заплатив 15 000 доларів за втечу з України.