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У Тернополі винесли вирок чоловікові, який обіцяв вплинути на рішення ВЛК. Тепер його приговорили до ув'язнення

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У Тернополі апеляційний суд виніс новий вирок чоловіку, який взяв гроші за допомогу в оформленні тимчасової непридатності до військової служби. Суд першої інстанції оштрафував його на 51 тисячу гривні, і приговорив до трьох років позбавлення волі з іспитовим терміном півтора року. Апеляційний суд призначив три роки реального тюремного покарання.

За даними слідства, у 2023 році в Тернополі працівник туристичної агенції за 10 тисяч доларів обіцяв вплинути на членів військово-лікарської комісії, щоб "допомогти" чоловікові отримати документи про тимчасову непридатність до військової служби.

Половину суми повинні були передати як завдаток, а решту — після оформлення документів у ТЦК. Правоохоронці затримали обвинуваченого після отримання першого "траншу" в 5 тисяч доларів.

Суд призначив реальне тюремне покарання після того, як врахували, що обвинувачений сприяв уникненню призову на військову службу під час мобілізації в особливий період, допомагав громадянину ухилися від мобілізації. Тобто, це говорить про підвищену суспільну небезпечність скоєного, оскільки може призвести до підриву військової дисципліни й дій в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, раніше в Кіровоградській області, викрили корупційну схему, пов’язану з ухиленням від мобілізації. До схеми були причетні генеральний директор приватної клініки у Кропивницькому, його колега — заступник керівника державної лікарні, а також військовослужбовець за контрактом і місцевий підприємець.