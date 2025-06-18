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18 июня 2025, 08:59

$600 за "помощь" в ТЦК: в Тернополе задержали руководителя юрфирмы

18 июня 2025, 08:59
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фото: Национальная полиция
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Правоохранители разоблачили коррупционную схему уклонения от мобилизации в Тернопольской области

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, руководитель одной из юридических фирм предложил военнообязанному гражданину "помощь" в обновлении его военно-учетных данных.

Кроме того, он заверил, что клиент сможет беспрепятственно покинуть помещение территориального центра комплектования без получения боевой повестки.

Свои услуги фигурант оценил в 600 долларов. Злоумышленника правоохранители задержали во время получения неправомерной выгоды.


На основании собранных улик ему объявлено о подозрении. Мужчине светит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Следствие также устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к схеме.

Напомним, ранее в Кировоградской области разоблачили коррупционную схему, связанную с уклонением от мобилизации. К схеме причастны генеральный директор частной клиники в Кропивницком, его коллега — заместитель руководителя государственной больницы, а также военнослужащий по контракту и местный предприниматель.

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полиция Тернополь повестка мобилизация ТЦК уклонение от мобилизации юридическая фирма
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