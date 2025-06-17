В Тернопольской области мужчина одолжил у знакомой ноутбук и продал его
В полицию обратилась 19-летняя жительница Тернополя с заявлением о мошеннических действиях со стороны знакомого
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Девушка сообщила, что дала во временное пользование свой ноутбук 21-летнему товарищу. Сначала тот уверял, что устройство сдало на диагностику, но впоследствии выяснилось, что злоумышленник продал его.
По этому факту правоохранители возбудили уголовное производство в соответствии с частью 1 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ, либо пробационного надзора сроком до трех лет, либо ограничение свободы на тот же срок.
Напомним, в Тернополе задержали 56-летнего вора, похитившего видеокарту за 37 тысяч гривен.