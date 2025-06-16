фото: ДСНС України

Про це повідомляють у ДСНС України, передає RegioNews.

Усі вони виїхали з Херсонської області, яка регулярно потерпає від ворожих атак.

На залізничному вокзалі в Тернополі людей зустрічали рятувальники. Вони допомогли кожному безпечно зійти з потяга, перенесли особисті речі, валізи та спеціалізоване обладнання. На прибулих уже чекали автобуси, які доправили їх до безпечного місця тимчасового перебування.

Для родин, які залишили зону бойових дій, підтримка з боку рятувальників має критичне значення. Йдеться не лише про логістику, а й про психологічне полегшення після складної дороги. Особливо це важливо для дітей із порушеннями здоров’я, які потребують індивідуального підходу.

Організація таких евакуацій - приклад злагодженої роботи служб у складних умовах. Завдяки цьому вдалося забезпечити безпечний переїзд і дати людям шанс на тимчасовий спокій подалі від небезпеки.

Нагадаємо, на Харківщині розширили зону примусової евакуації.