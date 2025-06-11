У Тернополі затримали 56-річного злодія, який викрав відеокарту за 37 тисяч гривень

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За словами заявника, невідомий чоловік викрав з магазину відеокарту вартістю понад 37 000 гривень.

Правоохоронці оперативно встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 56-річний житель обласного центру, який раніше вже неодноразово потрапляв у поле зору поліцейських за вчинення аналогічних правопорушень.

За скоєне зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, житель Тернопільщині може сісти на 8 років за те, що вкрав 15 000 грн.