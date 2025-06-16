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16 июня 2025, 21:02

В Тернопольской области автоцистерна перевернулась после столкновения с Mercedes Sprinter: есть пострадавшие

16 июня 2025, 21:02
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фото: ГСЧС
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В Тернопольском районе 16 июня произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовой автоцистерны и микроавтобуса

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Авария произошла вблизи села Большие Бирки около 12 часов 30 минут. Об инциденте в Службу спасения сообщили очевидцы.

ДТП с участием автоцистерны в Тернопольской области. Фото: ГСЧС.

По предварительным данным, на автодороге произошло столкновение микроавтобуса марки Mercedes Sprinter с автоцистерной. В результате удара цистерну опрокинуло, что создало риск возгорания из-за возможной утечки горючего. Кроме этого, водителя микроавтобуса зажало поврежденными частями транспортного средства.

Спасатели немедленно приступили к аварийно-спасательным работам. Посредством гидравлического инструмента пострадавшего удалось деблокировать и передать медикам. Параллельно специалисты провели меры по устранению угрозы возгорания и ликвидации последствий ДТП.

Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители. Состояние потерпевшего сейчас уточняется.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП во Франции: среди погибших трое украинцев.

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