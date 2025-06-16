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16 червня 2025, 20:20

На Чернігівщині з озера дістали тіло 44-річної жінки: що відомо

16 червня 2025, 20:20
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фото: Freepik.
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У місті Ніжин Чернігівської області 16 червня з місцевої водойми підняли тіло загиблої жінки

Про це повідомляють у ДСНС, передає RegioNews.

Сигнал про подію надійшов о 12 годині 13 хвилин. На місце оперативно прибули рятувальники.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучили двох співробітників ДСНС, один човен та спеціалізовану техніку. Після обстеження озера водолази дістали тіло жінки 1979 року народження. Загиблу витягли на берег.

Правоохоронці вже працюють над встановленням усіх обставин трагедії. Причини загибелі жінки наразі невідомі. Не виключається як нещасний випадок, так і інші версії.

Служба порятунку вкотре нагадує громадянам про важливість дотримання правил безпеки біля водойм. Навіть у спекотні дні варто бути максимально обережними під час купання чи відпочинку поблизу води.

Раніше повідомлялося, на Житомирщині втопилися дві людини.

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