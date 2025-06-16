В Тернопольской области столкнулись бус и автоцистерна с дизтопливом

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Как сообщили в полиции, при въезде в село Большие Бирки столкнулись грузовой бус и грузовик Volvo с цистерной. В результате удара цистерна перевернулась и из нее начало выливаться топливо.

Водителю грузовика медики оказали помощь без госпитализации, а водителя буса доставили в больницу.

Напомним, в Тернопольской области нетрезвый мужчина на мопеде пытался подкупить полицейских.