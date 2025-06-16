На Тернопільщині водійка Ford не впоралась з керуванням і влетіла у дерево

фото: Національна поліція

У селі Галущинці Підволочиської територіальної громади в аварію потрапила жителька Києва

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці встановили, що жінка, керуючи автомобілем Ford Focus, не впоралася з керуванням, допустила з’їзд на узбіччя, а після цього зіткнулася з деревом.

До лікарні за меддопомогою звернулася пасажирка 1963 року народження.

Нагадаємо, на Тернопільщині водій Toyota збив пенсіонерку і втік.