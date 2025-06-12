На Тернопільщині нетверезий чоловік на мопеді намагався підкупити поліцейських

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Під час патрулювання поліцейські зупинили мопед в одному з сіл Товстенської громади. Транспортний засіб рухався з порушенням правил дорожнього руху – без державного номерного знака.

За кермом перебував 64-річний місцевий мешканець. Під час перевірки правоохоронці встановили, що чоловік не має посвідчення водія відповідної категорії. Крім того, у нього були явні ознаки алкогольного сп’яніння, однак від проходження медичного огляду він відмовився.

Щоб уникнути відповідальності порушник запропонував інспекторам неправомірну вигоду в розмірі 200 доларів США кожному.

"За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, на Тернопільщині п'яний водій намагався підкупити поліцейських.