На Тернопільщині нетверезий чоловік на мопеді намагався підкупити поліцейських
Водію загрожує до чотирьох років ув’язнення
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Під час патрулювання поліцейські зупинили мопед в одному з сіл Товстенської громади. Транспортний засіб рухався з порушенням правил дорожнього руху – без державного номерного знака.
За кермом перебував 64-річний місцевий мешканець. Під час перевірки правоохоронці встановили, що чоловік не має посвідчення водія відповідної категорії. Крім того, у нього були явні ознаки алкогольного сп’яніння, однак від проходження медичного огляду він відмовився.
Щоб уникнути відповідальності порушник запропонував інспекторам неправомірну вигоду в розмірі 200 доларів США кожному.
"За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, на Тернопільщині п'яний водій намагався підкупити поліцейських.