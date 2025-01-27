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27 січня 2025, 12:36

На Тернопільщині затримали чоловіка, який за 16 000 доларів "допомагав" незаконно виїхати за кордон

27 січня 2025, 12:36
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фото: freepik.com
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В Тернопільській області розгортається черговий скандал, пов’язаний з ухиленням від мобілізації

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області, передає RegioNews.

Правоохоронці Тернопільщини нейтралізували чергову схему втечі за кордон чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації. До злочину виявився причетний житель однієї із громад регіону.

Зловмисник запропонував військовозобов’язаному жителю області за 16 000 доларів нелегально виїхати за кордон. Також він попросив аванс у розмірі 3 500 доларів. Решту суми "клієнт" мав передати безпосередньо після здійснення переправлення.

Правоохоронці затримали фігуранта одразу після отримання грошей. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці викрили схему незаконно виїзду за кордон чоловіків, які не бажають служити в армії. Організаторами схеми виявились жінки. Вони пропонували укласти фіктивні шлюби та оформити інвалідність. Вартість такої "послуги" становила понад 18 тисяч доларів.

Як повідомлялось, на Прикарпатті двоє молодих чоловіків організували канал незаконного переправлення чоловіків за кордон.

Схеми Тернопільська область виїзд за кордон корупційна схема ухилення від мобілізації
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