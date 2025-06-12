Жителька Тернополя хотіла продати дитячий візок і втратила понад 5000 грн

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Жінка розмістила на одному з онлайн-сервісів оголошення про продаж дитячого візка. З нею зв’язався покупець, який у ході листування надіслав покликання на фішинговий ресурс для нібито оформлення доставки.

Тернополянка ввела дані своєї картки, після чого з її рахунку зникло понад 5000 гривень. Після цього вона звернулась у поліцію.

Тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, оплачуючи "доставку товару" жителька Тернопільщини втратила 38 000 гривень.