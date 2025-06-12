Жителі Тернопільщини задекларували понад 170 одиниць зброї

фото: Національна поліція

Від початку кампанії декларування жителі Тернопільської області принесли до поліції та задекларували 172 одиниці зброї

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Жителі регіону задекларували 30 автоматів, 6 пістолетів, 33 нарізних карабіни, одна комбінована та 102 гладкоствольних рушниць.

Окрім цього, власники повідомили про наявність понад 26 тисяч набоїв різного калібру.

У поліції нагадують, що декларування зброї — це важливий крок до правопорядку та зменшення нелегального обігу вогнепальної зброї.

Нагадаємо, на Тернопільщині у пенсіонерки знайшли пістолет.