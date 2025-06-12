Жительница Тернополя хотела продать детскую коляску и потеряла более 5000 грн

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Женщина разместила на одном из онлайн-сервисов объявления о продаже детской коляски. С ней связался покупатель, который в ходе переписки направил призвание на фишинговый ресурс для якобы оформления доставки.

Тернополя ввела данные своей карты, после чего с ее счета исчезло более 5000 гривен. После этого она обратилась в полицию.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.

Напомним, оплачивая "доставку товара" жительница Тернопольской области потеряла 38 000 гривен.