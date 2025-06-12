Оплачуючи "доставку товару" жителька Тернопільщини втратила 38 000 гривень

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Днями до правоохоронців із повідомленням про шахрайські дії звернулася 21-річна місцева жителька. За ї словами, після спілкування з продавцем у месенджері вона отримала посилання, нібито для заповнення форми для доставки товару. Дівчина ввела особисті дані та реквізити своєї банківської картки. Згодом виявила, що на її ім’я оформлили кредитні зобов’язання, а з рахунку списано 38 000 гривень.

Нагадаємо, через бажання заробити в інтернеті жителька Тернопільщини втратила майже 100 тисяч гривень.