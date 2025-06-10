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10 червня 2025, 10:25

На Тернопільщині нетвереза водійка, яка вчинила ДТП, намагалася відкупитися від поліцейських

10 червня 2025, 10:25
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фото: ілюстративне
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У Тернопільській області жінка керувала авто в нетверезому стані та пропонувала неправомірну вигоду поліцейським

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

У селі Петриків 45-річна жителька Тернополя, керуючи автомобілем, допустила зіткнення з припаркованим авто. Поліцейські, які прибули на місце події, помітили у водійки явні ознаки алкогольного сп’яніння. Результат алкотестера Drager – понад 3 проміле.

Під час складання адміністративних матеріалів порушниця запропонувала поліцейським 15 000 гривень за "вирішення питання на місці".

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 4 років.

Крім того, на порушницю інспектори склали адміністративний протокол за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) та за інші порушення у сфері безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, у Тернополі водій позашляховика збив мотоцикліста.

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