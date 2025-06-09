На Тернопільщині мотоциклістка збила односелицю

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

6 червня близько 22:00 жителька Скориківської територіальної громади, керуючи мотоциклом, здійснила наїзд на односелицю.

Потерпіла звернулася до лікарні, загрози її життю немає.

Нагадаємо, на Тернопільщині автомобіль злетів з дороги та перекинувся.