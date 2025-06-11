В Тернопольской области в ДТП пострадали трое несовершеннолетних
В Тернопольской области снова произошло ДТП с участием несовершеннолетних водителей, управлявших мотоциклом и скутером
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
В ночь на 10 июня в полицию поступило сообщение от врачей бригады экстренной медицинской помощи о том, что в больницу с многочисленными травмами попали трое детей. Все они получили повреждения в результате ДТП.
Правоохранители установили, что 14-летний житель области управлял скутером Tact и, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с мотоциклом Lifan.
В результате в больницу с телесными повреждениями попал водитель скутера и его 16-летний пассажир, а также водитель мотоцикла.
Напомним, в Тернопольской области нетрезвая водительница, совершившая ДТП, пыталась откупиться от полицейских.