В Тернопольской области в ДТП пострадали трое несовершеннолетних

фото: Национальная полиция

В Тернопольской области снова произошло ДТП с участием несовершеннолетних водителей, управлявших мотоциклом и скутером

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В ночь на 10 июня в полицию поступило сообщение от врачей бригады экстренной медицинской помощи о том, что в больницу с многочисленными травмами попали трое детей. Все они получили повреждения в результате ДТП.

Правоохранители установили, что 14-летний житель области управлял скутером Tact и, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с мотоциклом Lifan.

В результате в больницу с телесными повреждениями попал водитель скутера и его 16-летний пассажир, а также водитель мотоцикла.

Напомним, в Тернопольской области нетрезвая водительница, совершившая ДТП, пыталась откупиться от полицейских.