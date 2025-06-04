У Тернополі вшанували пам'ять дітей, яких вбила Росія

фото: Укрінформ

У центрі Тернополя пройшла акція "Голоси дітей". Її мета - вшанувати пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрінформ.

За словами начальниці управління культури і мистецтв Тернопільської міськради Світлани Козелко, 4 червня містяни вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України.

"Наша акція "Голоси дітей" - свідчення того, що ми пам'ятаємо про маленьких українців, життя яких обірвала війна, шануємо їх пам'ять і розділяємо біль родин, які втратили найдорожче", - зазначила вона.

Учасники акції тримали у руках портрети дітей, життя яких обірвала війна.

Також активісти повісили на дереві дзвіночки та фігурки ангеликів у пам'яті про них.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни постраждали майже 2,6 тис. дітей.