В Тернопольской области мотоциклистка сбила односельчанку

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6-8 июня на дорогах Тернопольской области сотрудники полиции зарегистрировали пять автопроисшествий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

6 июня около 22:00 жительница Скориковской территориальной громады, управляя мотоциклом, совершила наезд на односельчанку.

Потерпевшая обратилась в больницу, угрозы ее жизни нет.

Напомним, в Тернопольской области автомобиль взлетел с дороги и перевернулся.