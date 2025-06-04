На Тернопільщині 63-річного чоловіка судитимуть за розпалювання релігійної ворожнечі

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці встановили, що 63-річний чоловік упродовж тривалого часу публікував у соцмережах відеозаписи і провокував конфлікти. Під час досудового розслідування стало відомо, що фігурант негативно відгукувався про реформи, які відбуваються у релігійній сфері, активно критикував розміщення у храмах та на іконах тризубу, неодноразово принижував офіційну державну символіку та розпалював ворожнечу і ненависть між вірянами різних конфесій.

За скоєне чоловіку може загрожувати до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Тернополі чоловік написав "число звіра" на фасадах 17 церков.