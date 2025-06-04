На Тернопільщині 63-річного чоловіка судитимуть за розпалювання релігійної ворожнечі
За розпалювання релігійної ворожнечі житель Тернопільської області відповідатиме у суді
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Правоохоронці встановили, що 63-річний чоловік упродовж тривалого часу публікував у соцмережах відеозаписи і провокував конфлікти. Під час досудового розслідування стало відомо, що фігурант негативно відгукувався про реформи, які відбуваються у релігійній сфері, активно критикував розміщення у храмах та на іконах тризубу, неодноразово принижував офіційну державну символіку та розпалював ворожнечу і ненависть між вірянами різних конфесій.
За скоєне чоловіку може загрожувати до 3 років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Тернополі чоловік написав "число звіра" на фасадах 17 церков.