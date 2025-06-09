На Тернопільщині автомобіль злетів з дороги та перекинувся: є постраждалі

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Шостого червня близько 21:30 водій автомобіля Volkswagen Vento не впорався з керуванням, злетів з дороги й після цього транспорт перекинувся

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Аварія трапилася на автодорозі Підволочиськ-Супранівка. Бригада екстреної медичної допомоги доправила до нейрохірургічного відділення 54-річного водія, а до травматології - його пасажира.

У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю та затримали.

Нагадаємо, в Тернополі на пішохідному переході на смерть збили 32-річного чоловіка.