8 років ув’язнення загрожує жителю Тернопільщини за неправдиві повідомлення про замінування держустанов
У Тернопільській області судитимуть чоловіка за неправдиві повідомлення про замінування державних установ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Протягом одного дня на спецлінію "101" надійшло три повідомлення про закладення вибухових пристроїв у різних державних установах Тернополя.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, фахівці вибухотехнічної служби, кінологи та співробітники інших профільних підрозділів. У результаті ретельного обстеження будівель і прилеглих територій вибухонебезпечних або підозрілих предметів виявлено не було.
Правоохоронці встановили особу зловмисника, який надав неправдиву інформацію про замінування. Ним виявився 35-річний житель Тернополя, який уже був засуджений за аналогічний злочин.
За скоєне тернополянину загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, Тернопільщині 63-річного чоловіка судитимуть за розпалювання релігійної ворожнечі.