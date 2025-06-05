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05 червня 2025, 11:20

8 років ув’язнення загрожує жителю Тернопільщини за неправдиві повідомлення про замінування держустанов

05 червня 2025, 11:20
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фото: freepik.com
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У Тернопільській області судитимуть чоловіка за неправдиві повідомлення про замінування державних установ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Протягом одного дня на спецлінію "101" надійшло три повідомлення про закладення вибухових пристроїв у різних державних установах Тернополя.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, фахівці вибухотехнічної служби, кінологи та співробітники інших профільних підрозділів. У результаті ретельного обстеження будівель і прилеглих територій вибухонебезпечних або підозрілих предметів виявлено не було.

Правоохоронці встановили особу зловмисника, який надав неправдиву інформацію про замінування. Ним виявився 35-річний житель Тернополя, який уже був засуджений за аналогічний злочин.

За скоєне тернополянину загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Тернопільщині 63-річного чоловіка судитимуть за розпалювання релігійної ворожнечі.

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