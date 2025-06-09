В Тернопольской области автомобиль взлетел с дороги и перевернулся: есть пострадавшие

фото: Национальная полиция

Шестого июня около 21:30 водитель автомобиля Volkswagen Vento не справился с управлением, взлетел с дороги и после этого транспорт опрокинулся.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Авария произошла на автодороге Подволочиск-Супрановка. Бригада экстренной медицинской помощи доставила в нейрохирургическое отделение 54-летнего водителя, а в травматологию - его пассажира.

У водителя взяли образцы крови для проверки содержания алкоголя и задержали.

Напомним, в Тернополе на пешеходном переходе насмерть сбили 32-летнего мужчину.