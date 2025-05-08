На Тернопільщині 14-річний мотоцикліст потрапив у ДТП

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Дві дорожньо-транспортних пригоди з потерпілими трапилися на дорогах Тернопільської області 7 травня. Серед травмованих - 14-річний хлопець

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Як зазначається, 7 травня близько 17:30 неповнолітній потрапив у ДТП. Аварія сталася на автодорозі Бучач - Чортків - Скала-Подільська, неподалік Чорткова. Там не розминулися автомобіль Nissan Leaf та мотоцикл Lifan 220.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини автопригод з'ясовуються.

Нагадаємо, у Тернопільській області двох чоловіків, які підпалили автомобіль військовослужбовця, засудили до 6 років позбавлення волі.