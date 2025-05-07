На Тернопільщині 175 водіїв позбавили права керувати транспортними засобами

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З початку року в Тернопільській області майже дві сотні водіїв були позбавлені права керувати транспортними засобами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Поліцейські нагадують: за керування транспортним засобом без посвідчення водія передбачена відповідальність.

Штраф або позбавлення волі до трьох років може загрожувати тим, хто умисно не виконує вирок, рішення, ухвалу, постанову суду, що набрали законної сили, або перешкоджає їх виконанню.

"Загалом з початку року працівники поліції Тернополя та області задокументували 124 факти, коли водії, будучи позбавленими права керування, не виконували рішення суду", - йдеться у повідомленні.

Водіїв, котрих двічі ловили на тому, що їздять без водійського посвідчення, закон позбавляє права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 7 років. Кримінальна відповідальність за невиконання рішення суду – стаття 382 ККУ передбачає до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Тернополі фургон наїхав на тротуарі на 72-річну жінку.