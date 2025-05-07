На Тернопільщині жінка обікрала власницю магазину

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

До поліції звернулася власниця продуктового магазину про те, що з її сумки, яку вона залишила в приміщенні торгового закладу, невідома особа викрала 5500 гривень, 50 євро та мобільний телефон.

До крадіжки виявилась причетна 40-річна жителька Почаєва, яка проходила стажування в магазині. Гроші вона вже встигла витратити, а мобільний телефон у неї вилучили.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Жінці загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині двоє неповнолітніх обікрали склад автозапчастин.