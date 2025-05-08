На Тернопільщині двох чоловіків, які підпалили автомобіль військовослужбовця, засудили до 6 років позбавлення волі

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Злочин стався восени 2024 року в Тернополі. Правоохоронці встановили, що 55-річний та 57-річний жителі міста відгукнулися на оголошення про "підробіток" в одному з телеграм-каналів. Представники спецслужб РФ запропонували їм підпалювати автомобілі українських військових.

Підібравши відповідний транспортний засіб, уночі у дворі багатоповерхівки вони облили бензином автомобіль ЗАЗ Vida Cargo та підпалили його. Унаслідок пожежі фургон, що належав військовослужбовцю ЗСУ, був знищений. Вогнем також було пошкоджено припаркований поруч автомобіль Toyota Avensis. Свої дії зловмисники зафіксували на відео як доказ виконаного "завдання".

Злочинні дії тернополян було кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, вчинене групою осіб), а також за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.

Суд визнав їх винними та призначив покарання у вигляді 6 років і 6 років 6 місяців позбавлення волі відповідно.

Нагадаємо, в Тернополі фургон наїхав на тротуарі на 72-річну жінку.