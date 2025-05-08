В Тернопольской области 14-летний мотоциклист попал в ДТП
Два дорожно-транспортных происшествия с потерпевшими случились на дорогах Тернопольской области 7 мая. Среди травмированных – 14-летний парень
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Как отмечается, 7 мая около 17.30 несовершеннолетний попал в ДТП. Авария произошла на автодороге Бучач – Чортков – Скала-Подольская, неподалеку Черткова. Там не разминулись автомобиль Nissan Leaf и мотоцикл Lifan 220.
У всех водителей взяли образцы крови для проверки содержания алкоголя. Причины аварий выясняются.
Напомним, в Тернопольской области двое мужчин, которые подожгли автомобиль военнослужащего, приговорили к 6 годам лишения свободы.
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