На Тернопільщині судитимуть пенсіонера, який вдарив ножем знайомого
Поліцейські Тернопільщини скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який завдав ножове поранення знайомому
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Злочин трапився ще на початку лютого в одному із сіл Скали-Подільської територіальної громади. Тоді 30-річний потерпілий жив зі своєю тіткою та її співмешканцем. У день нещастя усі розпивали спиртні напої. Між чоловіками виникла суперечка під час якої один із них схопив ніж та вдарив ним співрозмовника.
Родичка потерпілого викликала швидку і його у важкому стані з проникаючими ножовими пораненнями госпіталізували.
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