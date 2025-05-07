На Тернопільщині судитимуть пенсіонера, який вдарив ножем знайомого

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Злочин трапився ще на початку лютого в одному із сіл Скали-Подільської територіальної громади. Тоді 30-річний потерпілий жив зі своєю тіткою та її співмешканцем. У день нещастя усі розпивали спиртні напої. Між чоловіками виникла суперечка під час якої один із них схопив ніж та вдарив ним співрозмовника.



Родичка потерпілого викликала швидку і його у важкому стані з проникаючими ножовими пораненнями госпіталізували.

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