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07 травня 2025, 11:29

На Тернопільщині судитимуть пенсіонера, який вдарив ножем знайомого

07 травня 2025, 11:29
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фото: Національна поліція
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Поліцейські Тернопільщини скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який завдав ножове поранення знайомому

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Злочин трапився ще на початку лютого в одному із сіл Скали-Подільської територіальної громади. Тоді 30-річний потерпілий жив зі своєю тіткою та її співмешканцем. У день нещастя усі розпивали спиртні напої. Між чоловіками виникла суперечка під час якої один із них схопив ніж та вдарив ним співрозмовника.

Родичка потерпілого викликала швидку і його у важкому стані з проникаючими ножовими пораненнями госпіталізували.

Хулігану, 65-річному уродженцю Рівненської області, загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині у пенсіонерки знайшли пістолет.

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