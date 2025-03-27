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27 березня 2025, 22:25

На Тернопільщині судитимуть комвзводу, який нарахував солдату "бойові" за ремонт будинку своєї доньки

27 березня 2025, 22:25
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо командира взводу однієї з військових частин на Тернопільщині. Посадовець залучив підлеглого солдата до ремонту будинку своєї доньки, нараховуючи йому "бойові" виплати на понад 1 млн грн

Про це повідомляє пресцентр ДБР, інформує RegioNews.

Зазначається, що працівники Бюро спільно з СБУ та Нацполіцією повідомили командиру про підозру в січні 2025 року.

За матеріалами справи, в квітні 2023 року командир запропонував військовослужбовцю залишитися в тилу та виконувати будівельні роботи на приватному об'єкті замість служби на передовій. Солдат погодився і з квітня по грудень займався ремонтом. За цей період він незаконно отримав понад 1 млн грн у вигляді "бойових" доплат та грошового забезпечення.

Командира взводу обвинувачують у:

  • зловживанні службовим становищем;
  • підробці документів;
  • пособництві в ухиленні військовослужбовця від несення служби за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України).

Солдатові висунули обвинувачення в ухиленні від несення військової служби (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України).

"Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років", — йдеться у повідомленні ДБР.

Крім того, фігуранти мають відшкодувати завдані державі збитки.

Нагадаємо, ДБР спільно з СБУ та Нацполіцією викрили протиправну схему, яку організував командир взводу однієї з військових частин на Тернопільщині. Він нарахував підлеглому 1 млн грн "бойових" за ремонт будинку своєї доньки.

Раніше повідомлялося, що полковник медслужби оформив 1 млн грн "бойових" виплат своїй дружині, яка сиділа вдома з дитиною. Його судитимуть.

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ДБР підозра строительство гроші виплати слідство Будинок Тернопільська область командир нарахування виплат
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