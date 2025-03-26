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26 березня 2025, 11:17

На Кіровоградщині працівниця суду незаконно нарахувала підлеглим понад 150 000 гривень доплат

26 березня 2025, 11:17
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фото: ДБР
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У Кіровоградській області Державне бюро розслідувань викрило колишню керівницю апарату суду, яка безпідставно нараховувала доплати підлеглим

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Як з’ясувалось, протягом трьох років вона виплачувала трьом співробітникам доплати за роботу, яку вони фактично не виконували. Гроші нараховувалися за нібито роботу з документами, що містять державну таємницю.

Таким чином посадовиця незаконно нарахувала понад 150 000 гривень доплат.

Фігурантку вже звільнили із суду, їй повідомлено про підозру у службовому підробленні та розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 366 КК України, ч. 4 ст. 191 КК України). Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Кіровоградщині посадовця судитимуть за незаконну вирубку дерев на 11 млн грн.

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