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26 березня 2025, 16:38

На Дніпропетровщині суддя за 17 тисяч доларів замовив у бандитів викрадення людини: як його покарали

26 березня 2025, 16:38
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фото: ДБР
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Вища рада правосуддя, за матеріалами Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора, звільнила з посади суддю Господарського суду Дніпропетровської області, який замовив викрадення свого бізнес-партнера

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Як з’ясувалось, суддя поза основною роботою вирішив отримувати прибутки від підприємницької діяльності. Оскільки суддям заборонено займатися бізнесом, він знайшов собі бізнес-партнера, на якого зареєстрував сільськогосподарське підприємство.

З часом суддя вирішив прибрати напарника і замовив представникам кримінального середовища його викрадення, після чого напарник повинен був переписати увесь бізнес на суддю. За цю послугу замовник обіцяв виконавцям винагороду у 17 тис. доларів США.

Правоохоронці викрили його наміри. 25 березня 2025 року, відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді у зв’язку із вчиненням ним істотного дисциплінарного проступку, що є несумісним зі статусом судді. Також його позбавлено довічного грошового забезпечення.

Як повідомлялось, суддя на Дніпропетровщині замовив за 17 тис. доларів викрадення свого бізнес-партнера.

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викрадення людей суд суддя Дніпропетровська область ДБР Дніпро
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