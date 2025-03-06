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06 березня 2025, 15:29

Заступник голови Тернопільської ОВА отримав 8 років тюрми за хабарництво

06 березня 2025, 15:29
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Фото: t.me/fuckcorruption
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Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок заступнику голови Тернопільської обласної військової адміністрації, якого викрили на спробі отримати хабар у розмірі 1,8 млн гривень

Про це повідомила пресслужба САП, передає RegioNews.

Суд визнав посадовця винним та призначив йому покарання: вісім років і два місяці позбавлення волі, заборону обіймати посади в органах державної влади протягом трьох років, а також конфіскацію автомобіля Toyota Avensis.

Вирок набуде чинності через 30 днів після проголошення, якщо не буде оскаржений в апеляційному порядку.

Як повідомляє Центр протидії корупції, йдеться про Ігоря Гайдука, заступника голови Тернопільської ОВА.

Слідство встановило, що в червні 2023 року він разом з іншим заступником вимагав у підприємця 1,8 млн гривень. Гроші призначалися за сприяння в оплаті заборгованості ОВА перед компанією за виконані ще у 2022 році роботи, а також за допомогу в укладенні нових договорів і фінансуванні чинних контрактів.

Щодо іншого фігуранта справа виділена в окреме провадження, однак його розгляд призупинено через мобілізацію посадовця.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні ексзаступника начальника Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області. Його розшукували за вчинення низки злочинів.

Тернопільська область Тернопільська ОВА заступник суд рішення САП
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