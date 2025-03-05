Німеччина передала Україні топ-посадовця податкової служби Полтавщини

фото: ДБР

Німецькі правоохоронці передали працівникам Державного бюро розслідувань ексзаступника начальника Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області. Його розшукували за вчинення низки злочинів

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, посадовець разом зі спільниками допоміг одному з полтавських підприємств ухилитися від сплати майже 1,3 млн гривень податків.

Зокрема було ініційовано проведення позапланової перевірки полтавського підприємця за результатами якої був складений акт із заниженою сумою податкових зобов'язань. Це дозволило підприємству уникнути сплати значної суми податків до бюджету.

Після вчинення злочину фігурант виїхав з України та перебував на території Німеччини.

У серпні 2023 року його оголосили у міжнародний розшук.

За вчинені правопорушення експосадовцю світить покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.



Нагадаємо, на Кіровоградщині посадовця судитимуть за незаконну вирубку дерев на 11 млн грн.

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