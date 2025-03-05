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05 березня 2025, 16:51

На Тернопільщині затримали чоловіка, який за $16 000 обіцяв клієнту допомогти уникнути мобілізації

05 березня 2025, 16:51
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фото: Національна поліція
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Слідчі поліції оголосили підозру жителю Тернополя, який пропонував чоловіку за гроші допомогти оформити непридатність до військової служби

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції Тернопільщини.

Правоохоронці встановили, що житель Тернополя організував корупційну схему ухилення від мобілізації. Свого клієнта зловмисник запевняв, що має знайомства серед членів військово-лікарської комісії та посадових осіб ТЦК.

Свої "послуги" фігурант оцінив у 16 000 доларів США. За таку суму він пообіцяв військовозобов'язаному виготовити документи, які б давали йому підстави бути непридатним до служби. Для вирішення цього питання пообіцяв вплинути на членів військово-лікарської комісії та посадових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Правоохоронці затримали його під час отримання неправомірної вигоди. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Тeрнoпiльськiй oбластi сувoрo пoкарали вiйськoвoгo, який пiшoв у СЗЧ - 5 рoкiв пoзбавлeння вoлi.

ухилення від мобілізації Схеми Тернопіль Тернопільська область
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