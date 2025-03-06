Заместитель председателя Тернопольской ОВА получил 8 лет тюрьмы за взяточничество

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Высший антикоррупционный суд вынес приговор заместителю председателя Тернопольской областной военной администрации, которого разоблачили на попытке получить взятку в размере 1,8 млн гривен

Об этом сообщила пресс-служба САП, передает RegioNews.

Суд признал должностного лица виновным и назначил ему наказание: восемь лет и два месяца лишения свободы, запрет занимать должности в органах государственной власти в течение трех лет, а также конфискацию автомобиля Toyota Avensis.

Приговор вступит в силу через 30 дней после оглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Как сообщает Центр противодействия коррупции, речь идет об Игоре Гайдуке, заместителе главы Тернопольской ОВА.

Следствие установило, что в июне 2023 года он вместе с другим заместителем требовал у предпринимателя 1,8 млн. гривен. Деньги назначались за содействие в оплате задолженности ОВА перед компанией за выполненные еще в 2022 году работы, а также помощь в заключении новых договоров и финансировании действующих контрактов.

Что касается другого фигуранта, дело выделено в отдельное производство, однако его рассмотрение приостановлено из-за мобилизации должностного лица.

Напомним, Германия передала Украине экс-заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Полтавской области. Его разыскивали за совершение ряда преступлений.