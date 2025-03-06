01:52  06 марта
Прикасался и угрожал насилием: в Закарпатье мужчина добивался до девочек 10-11 лет
06:57  06 марта
В Харькове работники ТЦК устроили стрельбу и повредили авто
05:45  06 марта
Украла деньги, косметику и телефон: в Киеве уборщица обворовала салон красоты
UA | RU
UA | RU
06 марта 2025, 15:29

Заместитель председателя Тернопольской ОВА получил 8 лет тюрьмы за взяточничество

06 марта 2025, 15:29
Читайте також українською мовою
Фото: t.me/fuckcorruption
Читайте також
українською мовою

Высший антикоррупционный суд вынес приговор заместителю председателя Тернопольской областной военной администрации, которого разоблачили на попытке получить взятку в размере 1,8 млн гривен

Об этом сообщила пресс-служба САП, передает RegioNews.

Суд признал должностного лица виновным и назначил ему наказание: восемь лет и два месяца лишения свободы, запрет занимать должности в органах государственной власти в течение трех лет, а также конфискацию автомобиля Toyota Avensis.

Приговор вступит в силу через 30 дней после оглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Как сообщает Центр противодействия коррупции, речь идет об Игоре Гайдуке, заместителе главы Тернопольской ОВА.

Следствие установило, что в июне 2023 года он вместе с другим заместителем требовал у предпринимателя 1,8 млн. гривен. Деньги назначались за содействие в оплате задолженности ОВА перед компанией за выполненные еще в 2022 году работы, а также помощь в заключении новых договоров и финансировании действующих контрактов.

Что касается другого фигуранта, дело выделено в отдельное производство, однако его рассмотрение приостановлено из-за мобилизации должностного лица.

Напомним, Германия передала Украине экс-заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Полтавской области. Его разыскивали за совершение ряда преступлений.

Тернопольская область Тернопольская ОВА заместитель суд решение САП
Поставляли наркотики на "зону": в Житомирской области будут судить всех участников, причастных к наркотрафику
05 марта 2025, 19:21
В Тернопольской области задержали мужчину, который за $16 000 обещал клиенту помочь избежать мобилизации
05 марта 2025, 16:51
За попытку неуплаты более 45 млн грн налогов будут судить 5 чиновников Черновицкой таможни
05 марта 2025, 09:31
Все новости »
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
Войска РФ атаковали FPV-дроном жителя Гуляйполя
06 марта 2025, 16:55
Почти 300 тысяч украинцев уже скоро могут депортировать из США - Reuters
06 марта 2025, 16:06
Укрзализныця назначила еще три дополнительных поезда на весенние выходные
06 марта 2025, 16:05
В Киеве заявление на поступление в первый класс можно подать онлайн: когда заработает нововведение
06 марта 2025, 15:45
В Южной Корее из-за ошибки пилота на гражданских упали бомбы: есть пострадавшие
06 марта 2025, 15:45
Россияне ударили по Бериславу: погибли гражданские
06 марта 2025, 15:39
На Киевщине мужчина угрожал пожилой матери гранатой
06 марта 2025, 15:24
Самое время приоткрывать экспорт украинского оружия
06 марта 2025, 15:10
На Львовщине легковушка сбила женщину: пострадавшую госпитализировали
06 марта 2025, 14:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все публикации »
Вадим Денисенко
Мустафа Найем
Вадим Денисенко
Все блоги »