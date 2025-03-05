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05 березня 2025, 06:45

За спробу несплати понад 45 млн грн податків судитимуть 5 посадовців Чернівецької митниці

05 березня 2025, 06:45
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо п’яти посадовців Чернівецької митниці, чия недбалість могла завдати державі збитків на 45,5 млн гривень. Обвинувальні акти вже направили до суду

Про це повідомив пресцентр ДБР, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, в серпні 2022 року під час оформлення імпорту одягу з Туреччини митники не перевірили правдивість даних, зазначених у документах. Через це вантаж незаконно звільнили від обов’язкових митних платежів на понад 40 млн грн.

"Завдяки своєчасному реагуванню правоохоронців замовник товару таки сплатив до держбюджету 45,5 млн гривень податків", ― йдеться у повідомленні.

Посадовців обвинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Фігурантам справи загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили злочинну організацію, до якої входили відомі підприємці з Чернівців та службові особи Чернівецької митниці. Їхня злочинна схема заподіяла державі майже 290 млн грн збитків.

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