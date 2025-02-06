На Тернопільщині судитимуть трьох чоловіків, які жорстоко поводилися з тваринами

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Правоохоронці Зборова Тернопільської області скерували до суду провадження щодо трьох чоловіків, які жорстоко поводилися з тваринами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Чоловікам інкримінують жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі, вчинене групою осіб відповідно до частини 3 статті 299 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року у соціальних мережах з'явилося відео, на якому група осіб знущається з диких кабанів.

Як повідомлялось, колишнього співробітника поліції засудили до 13 років за співпрацю з ворогом.

Нагадаємо, в Одесі чоловік ножем двічі вдарив знайомого за те що той не заплатив йому за павербанк.

Раніше ми писали про знущання з диких кабанів на Тернопільщині. Чоловіки заради розваги знущались в полі над дикими тваринами.