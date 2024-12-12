Знущання з диких кабанів на Тернопільщині: підозрюваних взяли під домашній арешт
Двом підозрюваним, які знущалися над дикими кабанами на Тернопільщині, суд обрав запобіжні заходи
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Зборівский суд відправив під домашній арешт двох фігурантів – працівника агропідприємства та водія, котрий працював на фірмі за договором.
Зазначається, що також вирішується питання про оголошення підозри ще одному водієві, котрий теж був найнятий агропідприємством за договором.
Нагадаємо, комбайнери заради розваги знущались в полі над дикими кабанами. Правоохоронці встановили, що до інциденту причетні працівники одного з аграрних підприємств. Чоловікам оголосили про підозру.
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