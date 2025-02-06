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06 лютого 2025, 07:11

Експравоохоронця з Луганщини засудили до 13 років за співпрацю з ворогом

06 лютого 2025, 07:11
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фото: freepik.com
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До 13 років ув’язнення засуджено колишнього українського поліцейського з Луганщини, який служить в окупаційних силових структурах

Як передає RegioNews, про це в Фейсбуці повідомило ГУ СБУ по Донецькій та Луганській областях.

Зазначається, що у минулому обвинувачений кілька років служив в українській поліції, потім звільнився і працював в інкасаторській службі. Після окупації міста Сватово чоловік добровільно пішов на службу до сформованого росіянами райвідділу "МВД ЛНР".

Пізніше зрадник заявив, що перехід на бік ворога є його свідомим вибором.

Суд визнав правопорушника винним у колабораційній діяльності за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України та заочно засудив до 13 років ув’язнення із конфіскацією усього майна.

Нагадаємо, на Кіровоградщині судитимуть командира військової частини, який намагався обдурити державу на 12 мільйонів.

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