Експравоохоронця з Луганщини засудили до 13 років за співпрацю з ворогом
До 13 років ув’язнення засуджено колишнього українського поліцейського з Луганщини, який служить в окупаційних силових структурах
Як передає RegioNews, про це в Фейсбуці повідомило ГУ СБУ по Донецькій та Луганській областях.
Зазначається, що у минулому обвинувачений кілька років служив в українській поліції, потім звільнився і працював в інкасаторській службі. Після окупації міста Сватово чоловік добровільно пішов на службу до сформованого росіянами райвідділу "МВД ЛНР".
Пізніше зрадник заявив, що перехід на бік ворога є його свідомим вибором.
Суд визнав правопорушника винним у колабораційній діяльності за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України та заочно засудив до 13 років ув’язнення із конфіскацією усього майна.
Нагадаємо, на Кіровоградщині судитимуть командира військової частини, який намагався обдурити державу на 12 мільйонів.