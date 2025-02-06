В Тернопольской области будут судить трех мужчин, которые жестоко обращались с животными

фото: Национальная полиция

Правоохранители Зборова Тернопольской области направили в суд производство по трем мужчинам, которые жестоко обращались с животными

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Мужчинам инкриминируют жестокое обращение с животным, что привело к его гибели, совершенное группой лиц в соответствии с частью 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в конце 2024 года в социальных сетях появилось видео, на котором группа лиц издевается над дикими кабанами.

Как сообщалось, бывшего сотрудника полиции приговорили к 13 годам за сотрудничество с врагом.

Напомним, в Одессе мужчина ножом дважды ударил знакомого за то, что тот не заплатил ему за павербанк.

Раньше мы писали об издевательствах с диких кабанов на Тернопольщине. Мужчины ради развлечения издевались в поле над дикими животными.