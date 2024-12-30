Депутаты избрали нового председателя Тернопольского областного совета

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

Он был единственным кандидатом, выдвинутым на эту должность. 38-летнего Бутковского поддержали 45 депутатов из 56 присутствующих в сессионном зале.

Бутковский – участник революции достоинства, доброволец, ветеран российско-украинской войны в 2014-2015 годах и 2022-2024 годах. Награжден Золотым Крестом главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По образованию – историк. Избирался дважды депутатом облсовета в 2015 и 2020 годах.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 26 июня 2023 задержали председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко по подозрению во взяточничестве.

29 июня суд арестовал Головко с возможностью выплаты залога в размере 805 200 гривен. 3 июля подозреваемый в получении взятки глава Тернопольского облсовета Михаил Головко, вышедший из-под стражи под залог, явился на работу 26 октября его уволили.

31 января стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о дополнительном подозрении Михаилу Головко. Его обвиняют в незаконном хранении дома боеприпасов.

Отметим, что в марте этого года Головко проиграл суд по восстановлению в должности, после чего подал апелляцию на это решение. 1 августа Львовский административный суд возобновил Михаила Головко в должности председателя Тернопольского областного совета. Однако уже 8 августа облсовет в очередной раз проголосовал за его увольнение.