Жителів Тернопільщини попередили про можливі проблеми з інтернетом та зв'язком
Внаслідок атаки російських дронів у Тернопільській області частина базових станцій компанії "Київстар"опинилася без живлення, тож у регіоні можуть виникати проблеми зі зв’язком та інтернетом
Про це заявили у пресслужбі мобільного оператора "Київстар", повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".
Як зазначили у компанії, для підтримки роботи мережі з 5 ранку залучили 12 мобільних та три стаціонарних генератори.
Однак частково абоненти можуть відчувати труднощі з голосовим зв’язком та інтернетом.
"Фахівці компанії продовжують виконувати всі заходи для підтримки функціонування мережі до повного відновлення електропостачання базових станцій", - додали у "Київстарі".
Нагадаємо, через пошкодження електромережі внаслідок ворожої атаки 26 листопада у Тернополі відсутнє електропостачання.
Також повідомлялося, що російські БпЛА пошкодили один з об'єктів критичної інфраструктури Тернопільщини.
Після нічної атаки російських дронів у Тернополі запроваджені жорсткі графіки відключення електроенергії. Відповідно до оприлюдненого графіка, світло буде вмикатися лише протягом двох годин на добу.