Жителів Тернопільщини попередили про можливі проблеми з інтернетом та зв'язком

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Внаслідок атаки російських дронів у Тернопільській області частина базових станцій компанії "Київстар"опинилася без живлення, тож у регіоні можуть виникати проблеми зі зв’язком та інтернетом

Про це заявили у пресслужбі мобільного оператора "Київстар", повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Як зазначили у компанії, для підтримки роботи мережі з 5 ранку залучили 12 мобільних та три стаціонарних генератори.

Однак частково абоненти можуть відчувати труднощі з голосовим зв’язком та інтернетом.

"Фахівці компанії продовжують виконувати всі заходи для підтримки функціонування мережі до повного відновлення електропостачання базових станцій", - додали у "Київстарі".

Нагадаємо, через пошкодження електромережі внаслідок ворожої атаки 26 листопада у Тернополі відсутнє електропостачання.

Також повідомлялося, що російські БпЛА пошкодили один з об'єктів критичної інфраструктури Тернопільщини.

Після нічної атаки російських дронів у Тернополі запроваджені жорсткі графіки відключення електроенергії. Відповідно до оприлюдненого графіка, світло буде вмикатися лише протягом двох годин на добу.