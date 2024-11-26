В ДТЕК оновили графіки відключень світла на 26 листопада
У вiвторок, 26 листопада, Києві, а також у Київській, Дніпропетровській та Одеській областях діятимуть оновлені графіки відключень
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК, передає RegioNews.
"За вказівкою Укренерго, з 13:00 додалась ще одна черга відключень. Тому маємо зміни до графіків відключень", – йдеться у повідомленні.
Зокрема, передбачені наступні зміни:
- Київ – 1 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.
- Київщина – 2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.
- Одещина – 2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.
- Дніпропетровщина – 2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.
Зазначається, що у разі змін енергетики попередять додатково.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в усіх регіонах 26 листопала застосовуватимуться графіки погодинних відключень у період з 7:00 до 10:00 та з 14:00 до 21:00.
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