Через нічні обстріли Тернопіль залишився без світла
Через пошкодження електромережі внаслідок ворожої атаки в ніч на 26 листопада у Тернополі відсутнє електропостачання
Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, передає RegioNews.
"Тролейбуси в Тернополі тимчасово не курсуватимуть. На заміну будуть автобуси. Енергетики поступово відновлюють електропостачання міста. Будемо сподіватись, що це відбудеться якнайшвидше", — йдеться в повідомленні.
За словами мера, у зв’язку з обстрілами сталося пошкодження електроінфраструктури, від якої живиться Тернопіль.
Сергій Надал уточнив, що ситуація в місті наступна:
- Ліфти у багатоквартирних будинках не працюватимуть до моменту повного відновлення електропостачання.
- Індивідуальні теплові пункти будуть відключені, а тепло подаватиметься до будинків напряму.
- Відповідно до інформації КП "Тернопільводоканал", орієнтовно о 7:00 год. централізоване водопостачання повинне відновитися в усіх споживачів.
- Газопостачання усіх споживачів у місті забезпечується у штатному режимі.
- Медичні заклади працюють у звичайному режимі, у разі потреби заклади забезпечені генераторами.
Нагадаємо, 26 листопада графіки погодинних відключень світла будуть застосовуватись протягом 10 годин. Енергетики вимикатимуть одну чергу споживачів.
Стало відомо, в які години відключатимуть світло 26 листопадаВсі новини »
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