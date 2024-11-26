Через нічні обстріли Тернопіль залишився без світла

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Через пошкодження електромережі внаслідок ворожої атаки в ніч на 26 листопада у Тернополі відсутнє електропостачання

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, передає RegioNews.

"Тролейбуси в Тернополі тимчасово не курсуватимуть. На заміну будуть автобуси. Енергетики поступово відновлюють електропостачання міста. Будемо сподіватись, що це відбудеться якнайшвидше", — йдеться в повідомленні.

За словами мера, у зв’язку з обстрілами сталося пошкодження електроінфраструктури, від якої живиться Тернопіль.

Сергій Надал уточнив, що ситуація в місті наступна:

Ліфти у багатоквартирних будинках не працюватимуть до моменту повного відновлення електропостачання.

Індивідуальні теплові пункти будуть відключені, а тепло подаватиметься до будинків напряму.

Відповідно до інформації КП "Тернопільводоканал", орієнтовно о 7:00 год. централізоване водопостачання повинне відновитися в усіх споживачів.

Газопостачання усіх споживачів у місті забезпечується у штатному режимі.

Медичні заклади працюють у звичайному режимі, у разі потреби заклади забезпечені генераторами.

Нагадаємо, 26 листопада графіки погодинних відключень світла будуть застосовуватись протягом 10 годин. Енергетики вимикатимуть одну чергу споживачів.