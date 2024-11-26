На Тернопільщині російські дрони пошкодили критичну інфраструктуру: в регіоні перебої зі світлом
Під час нічної атаки 26 листопада російські БпЛА пошкодили один з об'єктів критичної інфраструктури Тернопільщини
Про це повідомила Тернопільська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що, на щастя, минулося без жертв. На місці "прильотів” працюють пожежники та поліція.
"У Тернополі та інших населених пунктах відсутнє стабільне електропостачання. Над усуненням проблеми працюють відповідні служби", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, через пошкодження електромережі внаслідок ворожої атаки 26 листопада у Тернополі відсутнє електропостачання.
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