Через атаку дронів у Тернополі лише дві години на добу буде світло

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Після нічної атаки російських дронів сьогодні, 26 листопада, у Тернополі запроваджені жорсткі графіки відключення електроенергії

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформацію на сайті "Тернопільобленерго".

Відповідно до оприлюдненого графіка, світло буде вмикатися лише протягом двох годин на добу.

Директор АТ "Тернопільобленерго" Андрій Лещук зазначив, що підстанція, в яку влучили російські дрони, заживлювала весь Тернопіль.

Також відомо, що у підприємстві розробили мережеві графіки відключень, щоб подавати електрику до кожного мікрорайону міста.

Нагадаємо, через пошкодження електромережі внаслідок ворожої атаки 26 листопада у Тернополі відсутнє електропостачання.

Також повідомлялося, що російські БпЛА пошкодили один з об'єктів критичної інфраструктури Тернопільщини.