Росіяни вдарили по інфраструктурних об'єктах Шостки на Сумщині
Вночі 26 листопада російські війська завдали удару значною кількістю БПЛА по інфраструктурних об'єктах Шостки Сумської області
Про це повідомив міський голова Шостки Микола Нога, передає RegioNews.
"Російський агресор цієї ночі завдав по інфраструктурних об‘єктах Шосткинської громади авіаційний удар значною кількістю БПЛА типу "Герань"", – йдеться у повідомленні.
На місці ударів проводяться аварійно-відновлювальні роботи, розбираються завали.
"Збитки та втрати уточнюються", – зазначив мер.
Нагадаємо, в ніч на 26 листопада російська армія атакувала Україну рекордною кількістю БпЛА – 188-ма. Сили ППО збили 76 ворожих дронів.
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